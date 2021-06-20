Artvin Valisi Doruk, Kovid-19 aşı polikliniklerinde incelemelerde bulundu Açıklaması
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Artvin Valisi Doruk, Kovid-19 aşı polikliniklerinde incelemelerde bulundu Açıklaması

Artvin Valisi Doruk, Kovid-19 aşı polikliniklerinde incelemelerde bulundu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Yusuf Okur - Haberler | Güncel

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında şimdiye kadar Artvin'de yapılan aşı sayısının 110 bini aştığını söyledi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında şimdiye kadar Artvin'de yapılan aşı sayısının 110 bini aştığını söyledi.

Doruk, Artvin Devlet Hastanesindeki Kovid-19 aşı polikliniklerinde incelemelerde bulunarak, sağlık çalışanları ve vatandaşlarla sohbet etti.

Başhekim Op. Dr. Seymur Salih Mehmetoğlu'ndan aşılama çalışmaları hakkında bilgi alan Doruk, vatandaşlara, aşıya gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Doruk, aşının salgınla mücadelede çok önemli bir güç olduğunu vurgulayarak, yurt genelinde olduğu gibi Artvin'de de aşılama çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini aktardı.

Şimdiye kadar Artvin'de yapılan aşı sayısının 110 bini aşmış durumda olduğuna işaret eden Doruk, "Birinci doz aşı yapılan kişi sayısı ise 70 bin civarında. Rakamlar da gösteriyor ki Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de yoğun bir aşılama çalışması devam etmekte." dedi.

Doruk, Artvinli vatandaşların aşıya gösterdiği ilgiden memnun olduklarını dile getirerek, Sağlık Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde belirlenen plan dahilinde yürütülen aşılama çalışmalarında özveriyle görev yapan sağlıkçılara teşekkür etti.

Sırası gelen herkesi aşı olmaya davet eden Doruk, uyguladıkları tedbirler ve devam eden bu yoğun aşılama çalışmaları sayesinde salgının büyük ölçüde sonlanacağına inandığını sözlerine ekledi.

Artvin Valisi Doruk, Kovid-19 aşı polikliniklerinde incelemelerde bulundu Açıklaması
Artvin Valisi Doruk, Kovid-19 aşı polikliniklerinde incelemelerde bulundu Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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