Artvin Valisi Doruk kaymakamlarla koronavirüs tedbirlerini görüştü
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Artvin Valisi Doruk kaymakamlarla koronavirüs tedbirlerini görüştü

02.02.2021 12:03 | Son Güncelleme: 02.02.2021 12:06
Artvin Valisi Doruk kaymakamlarla koronavirüs tedbirlerini görüştü

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, kaymakamlarla koronavirüs tedbirleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, kaymakamlarla koronavirüs tedbirleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Hopa Kaymakamlığı Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili mevcut durum, salgının seyri, Kovid-19 tedbirleri ve denetimler ele alındı.

Vali Doruk, salgının bitmediğini belirterek, tedbirlerle yaşamayı sürdürmek gerektiğini söyledi.

Ülke genelinde olduğu gibi Artvin'de de vaka sayılarında gerileme yaşandığına işaret eden Doruk, salgınla mücadele kapsamında halk sağlığını korumak ve salgının yayılmasını kontrol altına almak için büyük çaba içerisinde çalışmalarını sürdüren başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm kamu personeline teşekkür etti.

Doruk, hijyen, sosyal mesafe ve maske kullanımı gibi tedbirlere herkesin riayet etmesi gerektiğini ifade etti.

Konuşmanın ardından Doruk, salgın kapsamında ilçelerde sürdürülen çalışmalar ve uygulanan tedbirler hakkında kaymakamların görüşlerini dinledi.

Toplantı sonunda kaymakamlara bu süreçte gösterdikleri hassasiyetlerinden dolayı teşekkür eden Doruk, salgının kontrol altına alınması noktasında ilçelerde tedbirlerin üst seviyede tutulmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu

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