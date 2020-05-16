Artvin Valisi Doruk, kanser hastası baba ve engelli çocuklarını ziyaret etti Artvin Valisi Yılmaz Doruk, kanser hastası baba ve engelli çocuklarını evlerinde ziyaret etti.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, kanser hastası baba ve engelli çocuklarını evlerinde ziyaret etti.

Doruk, beraberindeki eşi Meral Doruk ile Çarşı Mahallesi'nde yaşayan doğuştan yürüme engeli bulunan Volkan (28) ve Muhammed (21) kardeşler ile kanser hastası babaları Taner Özşeker'in evine geldi.

Aile fertleri ile bir süre sohbet eden Doruk çiftine, anne Melice Özşeker ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Özşeker, engelli çocukları ve yaklaşık bir yıl önce kanser teşhisi konulan eşinin ihtiyaçlarını 10 yaşındaki kızı ile karşılamaya çalıştıklarını belirtti.

Eşinin tedavisinin sürdüğünü, kısa zaman sonra eski sağlığına kavuşacağına inandığını dile getiren Özşeker, "Çocuklarımın bakımı konusunda eşim bana çok yardımcı oluyordu. Çok zor günler geçirdik. Devletimiz ve hükümetimiz her zaman bizlerin yanında oldu. Her türlü sağlık sorunlarımızla ilgilendiler. Hiç kendimizi yalnız hissetmedik. Rabbime şükürler olsun. Herşeye rağmen hayat devam ediyor. Eşimi ve çocuklarımı çok seviyorum." dedi.

Vali Doruk, devletin ve hükümetin engellilere ve ailelerine 2002 yılından sonra birçok hak ve kolaylıklar tanıdığına işaret ederek, her zaman engelli ve ailelerinin yanlarında olduklarını vurguladı.

Devletin kapılarının engelliler ve ailelerine sonuna kadar açık olduğunun altını çizen Doruk, "Valilik olarak engelli vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Engelli vatandaşlarımızın hayatta karşılaştıkları sorunları çözmek için gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA