Artvin Valisi Doruk, Borçka'da yol çalışmalarını inceledi
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Artvin Valisi Doruk, Borçka'da yol çalışmalarını inceledi

11.12.2020 11:45 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:48
Artvin Valisi Doruk, Borçka'da yol çalışmalarını inceledi

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Borçka ilçesindeki yol çalışmalarını inceledi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Borçka ilçesindeki yol çalışmalarını inceledi.

İl Özel İdaresince Merkez Tütüncüler ile Borçka ilçesine bağlı Zorlu-Anbarlı-Avcılar-Taraklı grup köy yolundaki çalışmaları inceleyen Doruk, İl Özel İdare Genel Sekreter Vekili Abdurrahman Anlaş'tan bilgi aldı.

Anlaş, İl Özel İdaresince vatandaşların konforlu ve rahat ulaşım sağlamaları için yol çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

Vatandaşlarla da sohbet eden Vali Doruk, yol betonlama çalışmalarının bölge halkına hayırlı olmasını diledi.

Doruk, Anbarlı köyünde Yaşayan Matematik Projesi Eğitim Merkezine dönüştürülecek binadaki çalışmaları da inceledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu

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