Artvin Valisi Doruk başarılı trafikçileri ödüllendirdi
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Artvin Valisi Doruk başarılı trafikçileri ödüllendirdi

Artvin Valisi Doruk başarılı trafikçileri ödüllendirdi
Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu - Haberler | Güncel

Artvin'de "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" dolayısıyla emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin başarılı personeline başarı belgesi verildi.

Artvin'de "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" dolayısıyla emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin başarılı personeline başarı belgesi verildi.

Valilik makamında gerçekleşen törende konuşan Vali Yılmaz Doruk, emniyet ve jandarma teşkilatlarının Türkiye'nin en köklü kurumlarının başında olduğunu belirtti.

Her zaman görevi başında olan ve görevlerini üstün başarıyla icra eden trafik ekiplerini tebrik eden Vali Doruk, trafik ekiplerinden, bundan sonraki çalışmalarında da aynı titizlikle devam etmelerini istedi.

Törene, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Kılınç da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu

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