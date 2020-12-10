Artvin Valisi Doruk: "Barajlar şehri haline gelen Artvin ekonomiye devasa katkı sağlıyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Artvin Valisi Doruk: "Barajlar şehri haline gelen Artvin ekonomiye devasa katkı sağlıyor"

10.12.2020 12:37 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:37
Artvin Valisi Doruk:

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, DSİ Genel Müdürlüğünce yürütülen Çoruh Havzası Projeleri kapsamında barajlar şehri haline gelen Artvin'in ülke ekonomisine devasa katkı sağladığını söyledi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, DSİ Genel Müdürlüğünce yürütülen Çoruh Havzası Projeleri kapsamında barajlar şehri haline gelen Artvin'in ülke ekonomisine devasa katkı sağladığını söyledi.

Doruk, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay ile Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Yetiştiricilik Daire Başkanı Özerdem Maltaş'ı makamında kabul etti.

DSİ Genel Müdürlüğünce yürütülen Çoruh Havzası Projeleri kapsamında barajlar şehri haline gelen Artvin'in ülke ekonomisine devasa katkı sağladığını vurgulayan Doruk, Çoruh Nehri üzerindeki büyük projelerden Muratlı, Borçka, Deriner barajlarının tamamlanarak işletmeye alındığını, inşaatı tüm hızıyla devam eden Yusufeli Barajı'nın ise hedeflenen sürede tamamlanarak işletmeye alınacağını ifade etti.

Doruk, barajların ülke ekonomisine katkısının yanında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak adına da önem arz ettiğinin altını çizdi.

Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay ise Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda 600 bin ton su ürünleri yetiştirilmesinin planlandığını söyledi.

Üretimin 400 bin tonunun halihazırda gerçekleştirildiğine işaret eden Atalay, şu değerlendirmede bulundu:

"Geri kalan üretimi tamamlayabilmek için Artvin bize hem denizde hem de olağanüstü güzel coğrafyasında kurulu bulunan barajlarda büyük imkanlar sunmaktadır. Bu barajlarda özellikle çevreye ve turizme dost su ürünleri yetiştiricilik tesisleri kurularak, Türk somonunun bölgede yetiştirilmesi ile ülke ekonomisine yaklaşık 40 bin ton balıkla 200 milyon dolar civarında katkı sağlanacağını düşünüyoruz. Bu alanda yüzlerce kişinin istihdam edileceği bir potansiyel olduğunu biliyoruz."

Atalay, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatı ile Artvin'in potansiyelini görmek için çeşitli değerlendirmelerde bulunduklarını, bu büyük potansiyeli bir an önce hayata geçirmek için projelere en kısa sürede başlanmasının yerinde olacağını düşündüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu

İlgili Haberler

Sanayinin 'Aylin ablası', yılda 1 milyon 300 bin şişe üretip ekonomiye 800 bin lira katkı sağlıyor
Sanayinin 'Aylin ablası', yılda 1 milyon 300 bin şişe üretip ekonomiye 800 bin lira katkı sağlıyor
Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak
Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak
Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine katkı sağlayacak
Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine katkı sağlayacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Donald Trump Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Aleyna Tilki Perihan Savaş Sermiyan Midyat
Spor Neymar Pierre Webo Şenol Güneş Kylian Mbappe Sergen Yalçın
Tüm Haberler Psg Ateş Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Artvin Valisi Doruk: "Barajlar şehri haline gelen Artvin ekonomiye devasa katkı sağlıyor" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 12:41:41. #1.15#
title