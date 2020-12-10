Artvin Valisi Doruk: "Barajlar şehri haline gelen Artvin ekonomiye devasa katkı sağlıyor"

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, DSİ Genel Müdürlüğünce yürütülen Çoruh Havzası Projeleri kapsamında barajlar şehri haline gelen Artvin'in ülke ekonomisine devasa katkı sağladığını söyledi.

Doruk, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay ile Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Yetiştiricilik Daire Başkanı Özerdem Maltaş'ı makamında kabul etti.

DSİ Genel Müdürlüğünce yürütülen Çoruh Havzası Projeleri kapsamında barajlar şehri haline gelen Artvin'in ülke ekonomisine devasa katkı sağladığını vurgulayan Doruk, Çoruh Nehri üzerindeki büyük projelerden Muratlı, Borçka, Deriner barajlarının tamamlanarak işletmeye alındığını, inşaatı tüm hızıyla devam eden Yusufeli Barajı'nın ise hedeflenen sürede tamamlanarak işletmeye alınacağını ifade etti.

Doruk, barajların ülke ekonomisine katkısının yanında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak adına da önem arz ettiğinin altını çizdi.

Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay ise Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda 600 bin ton su ürünleri yetiştirilmesinin planlandığını söyledi.

Üretimin 400 bin tonunun halihazırda gerçekleştirildiğine işaret eden Atalay, şu değerlendirmede bulundu:

"Geri kalan üretimi tamamlayabilmek için Artvin bize hem denizde hem de olağanüstü güzel coğrafyasında kurulu bulunan barajlarda büyük imkanlar sunmaktadır. Bu barajlarda özellikle çevreye ve turizme dost su ürünleri yetiştiricilik tesisleri kurularak, Türk somonunun bölgede yetiştirilmesi ile ülke ekonomisine yaklaşık 40 bin ton balıkla 200 milyon dolar civarında katkı sağlanacağını düşünüyoruz. Bu alanda yüzlerce kişinin istihdam edileceği bir potansiyel olduğunu biliyoruz."

Atalay, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatı ile Artvin'in potansiyelini görmek için çeşitli değerlendirmelerde bulunduklarını, bu büyük potansiyeli bir an önce hayata geçirmek için projelere en kısa sürede başlanmasının yerinde olacağını düşündüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu