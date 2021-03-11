Artvin Valisi Doruk, arıcılık kursunu ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Artvin Valisi Doruk, arıcılık kursunu ziyaret etti

11.03.2021 10:43 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:46
Artvin Valisi Doruk, arıcılık kursunu ziyaret etti

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Valilik olarak arıcılığın gelişmesine ve balın markalaşması yönünde büyük gayretleri olduğunu ifade etti.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Valilik olarak arıcılığın gelişmesine ve balın markalaşması yönünde büyük gayretleri olduğunu ifade etti.

Vali Doruk, İl Milli Eğitim ve Tarım ve Orman müdürlükleri işbirliğinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan ve 4'ü kadın 33 kişinin katıldığı arıcılık kursunu ziyaret etti.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü Çok Amaçlı Salonunda verilen kursta, kursiyerlerle sohbet eden Vali Doruk, ilin mevcut potansiyeli dikkate alındığında verilen eğitimlerle daha kaliteli ve verimli sonuçlar elde edilebileceğini söyledi.

Doruk, Artvin'in sahip olduğu 3 bine yakın bitki çeşitliliğiyle arıcılığa ve bal üretimine son derece uygun bir bölge olduğuna dikkati çekerek, "Bu doğal zenginliğimizle yüksek kaliteli bal üretimine sahibiz. Üretimde güven ve kalite olduğunda ürününün her zaman alıcısı vardır. Valilik olarak arıcılığın gelişmesine ve balımızın markalaşması yönünde büyük gayretlerimiz var." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ise kursta 72 saat eğitim verileceğini belirterek, arıcılık kursunun Artvin için çok önemli olduğunu, bu alanda talebin yüksek olması nedeniyle yeni kursların açılmaya devam edeceğini kaydetti.

Acar, kurs sonunda kursiyerlerin sınava tabi tutulacağını, başarılı olanlara sertifika verileceğini ifade etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Dursun Okur da arıcılık alanında verilen hibeler ve Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesinde 15 milyon lira yatırımla oluşturulan bal analiz ünitesi hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından kursun ilk dersi başladı. Kurs eğitmeni Gülçin İspir Çelik, arıcılıkta kullanılan tüm malzemeler, bal, propolis, arı sütü, polen gibi arı ürünleri hakkında katılımcılara detaylı bilgi verdi.

Ziyarette, Artvin İli Arı Yetişicileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Durmuş ile Artvin Ziraat Odası Başkanı Köksal Portakal da hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Pervin Buldan Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Şevket Çoruh Ferhan Şensoy
Spor Mesut Özil Erol Bulut Halis Özkahya Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mimar Sinan Emmanuel Macron
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Artvin Valisi Doruk, arıcılık kursunu ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 10:47:32. #1.15#
title