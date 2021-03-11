Artvin Valisi Doruk, arıcılık kursunu ziyaret etti

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Valilik olarak arıcılığın gelişmesine ve balın markalaşması yönünde büyük gayretleri olduğunu ifade etti.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Valilik olarak arıcılığın gelişmesine ve balın markalaşması yönünde büyük gayretleri olduğunu ifade etti.

Vali Doruk, İl Milli Eğitim ve Tarım ve Orman müdürlükleri işbirliğinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan ve 4'ü kadın 33 kişinin katıldığı arıcılık kursunu ziyaret etti.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü Çok Amaçlı Salonunda verilen kursta, kursiyerlerle sohbet eden Vali Doruk, ilin mevcut potansiyeli dikkate alındığında verilen eğitimlerle daha kaliteli ve verimli sonuçlar elde edilebileceğini söyledi.

Doruk, Artvin'in sahip olduğu 3 bine yakın bitki çeşitliliğiyle arıcılığa ve bal üretimine son derece uygun bir bölge olduğuna dikkati çekerek, "Bu doğal zenginliğimizle yüksek kaliteli bal üretimine sahibiz. Üretimde güven ve kalite olduğunda ürününün her zaman alıcısı vardır. Valilik olarak arıcılığın gelişmesine ve balımızın markalaşması yönünde büyük gayretlerimiz var." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ise kursta 72 saat eğitim verileceğini belirterek, arıcılık kursunun Artvin için çok önemli olduğunu, bu alanda talebin yüksek olması nedeniyle yeni kursların açılmaya devam edeceğini kaydetti.

Acar, kurs sonunda kursiyerlerin sınava tabi tutulacağını, başarılı olanlara sertifika verileceğini ifade etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Dursun Okur da arıcılık alanında verilen hibeler ve Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesinde 15 milyon lira yatırımla oluşturulan bal analiz ünitesi hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından kursun ilk dersi başladı. Kurs eğitmeni Gülçin İspir Çelik, arıcılıkta kullanılan tüm malzemeler, bal, propolis, arı sütü, polen gibi arı ürünleri hakkında katılımcılara detaylı bilgi verdi.

Ziyarette, Artvin İli Arı Yetişicileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Durmuş ile Artvin Ziraat Odası Başkanı Köksal Portakal da hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu