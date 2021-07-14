Artvin Valisi Doruk,15 Temmuz şehidinin ailesini ziyaret etti
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Artvin Valisi Doruk,15 Temmuz şehidinin ailesini ziyaret etti

Artvin Valisi Doruk,15 Temmuz şehidinin ailesini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu - Haberler | Güncel

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, 15 Temmuz şehidi Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın kabrini ve ailesini ziyaret etti.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, 15 Temmuz şehidi Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın kabrini ve ailesini ziyaret etti.

Vali Doruk, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın, Yusufeli ilçesinin Küplüce köyündeki kabrine gitti. Burada din görevlilerince şehidin ruhuna Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Ardından Küplüce Köyü Merkez Camisinde tüm şehitler için mevlid-i şerif okunarak dualar edildi.

Daha sonra şehidin köydeki baba evine giden Vali Doruk, şehidin babası Nebi ve annesi Fatma Acar ile bir süre sohbet etti.

Vali Doruk ve diğer ilgililer burada Dursun Acar anısına ailesi tarafından yaptırılan, içerisinde 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesine ait fotoğraf ve yazılarla şehidin bazı şahsi eşyaları ve fotoğraflarının sergilendiği müzeyi gezdi.

Ziyarete, vali yardımcıları Aydın Göçer ve Ömer Özbay, Garnizon Komutanı Piyade Albay Şükrü Şendoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç, İl Emniyet Müdür Vekili Selahattin Güven, İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, İlçe Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, İl Genel Meclisi Başkanı Furkan Çakmak, Artvin Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Nilda Merve Yavuzdmir, bazı daire amirleri ve ilgililer katıldı.

Artvin Valisi Doruk,15 Temmuz şehidinin ailesini ziyaret etti
Artvin Valisi Doruk,15 Temmuz şehidinin ailesini ziyaret etti
Artvin Valisi Doruk,15 Temmuz şehidinin ailesini ziyaret etti
Artvin Valisi Doruk,15 Temmuz şehidinin ailesini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu

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