Artvin Valisi Doğanay'dan Köy Ziyareti

Artvin Valisi Ömer Doğanay, merkeze bağlı Bağcılar köyünde incelemelerde bulundu.





Vali Doğanay eşi Esma Doğanay, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Dursun Okur ile gerçekleştirdiği ziyarette, köy muhtarı Yalçın Çelebi ve köylüler tarafından karşılandı.



Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Doğanay, çocuklarla yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler verdi.



Ardından Ziyaret Yaylası'na hareket eden Vali Doğanay ve beraberindekiler, buradaki türbede incelemede bulunarak muhtar Çelebi'ye türbenin eksikliklerinin giderilmesi için talimat verdi.



Doğanay, burada yaylacı vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Vatandaşların yaylarında oturma alanları ve su ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine Vali Doğanay, en kısa sürede isteklerinin yerine getirilmesi için gerekli talimatları vereceğini, ayrıca yaylada bir mescidin yapılması gerektiğini de kaydetti.





Bedensel engelli Yusuf Yeniçeri'nin en büyük hayalinin askerlik yapmak olduğunu ilettiği Vali Doğanay, Yeniçeri'nin Artvin'de temsili bir günlük askerlik yapması için gerekli talimatları vereceğini ve talebin en kısa sürede yerine getirileceğinin sözünü verdi.