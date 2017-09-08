Artvin Valiliğinden Engellilere Kapadokya Gezisi

Artvin Valisi Ömer Doğanay, Hopa Bedensel Engelliler Derneği üyelerini Kapadokya gezisine gönderecek.



Vali Doğanay, Hopa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Aydoğan Can Yılmaz ile dernek üyeleri Serpil Yılmaz, Hüseyin Altunkaya ve Metin Ustabaş'ı makamında kabul etti.



Doğanay, ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirerek talepleri dinledi.



Yılmaz, dernek üyelerine yönelik Türkiye'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine gezi düzenlenmesi için Doğanay'dan yardım talep etti.



Sağlıklı her bireyin engelli adayı olduğunu belirten Doğanay Artvin Valiliği olarak engellilerin günlük hayatta karşılaştıkları sorunları çözmek ve onların daha rahat ve huzurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmelerine yardımcı olmanın gayreti ve çalışmaları içinde olduklarını kaydetti.



Talebi olumlu karşılayan Doğanay, dernek üyelerini kısa zamanda Kapadokya gezisine göndereceğini söyledi.