Artvin Valiliğince Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu Artvin Valiliğince Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu.

Artvin Valiliğince Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu.

İçişleri Bakanlığının talimatı doğrultusunda Artvin Valisi Yılmaz Doruk başkanlığında Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu.

Vefa Sosyal Destek Grubu, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 65 yaş ve üstü kişiler ile bazı kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere sorumluluk bölgelerinde çalışmaya başladı.

Öte yandan, güvenlik güçleri, vatandaşların evde kalmaları konusunda devriye araçlarıyla sık sık uyarılar yapılıyor.

Kaynak: AA