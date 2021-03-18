Yusufeli'ndeki köyde çok sayıda binaya sıçrayan yangın tamamen söndürüldü
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Yusufeli'ndeki köyde çok sayıda binaya sıçrayan yangın tamamen söndürüldü

18.03.2021 11:12 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:40
Yusufeli'ndeki köyde çok sayıda binaya sıçrayan yangın tamamen söndürüldü

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde dün çıkan ve çok sayıda binaya sıçrayan yangın tamamen söndürüldü.

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde dün çıkan ve çok sayıda binaya sıçrayan yangın tamamen söndürüldü.

Jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekiplerinin dün akşam kontrol altına aldığı 176 hanelik köydeki yangının sabah saatlerinde söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

AFAD ekipleri, köyde hasar tespit çalışması başlattı.

Yangında çatısı ve bazı bölümleri zarar gören Dereiçi İlk ve Ortakolu'nda eğitime ara verildi.

Elektrik ve su kesintisinin giderilmesi için çalışma başlatılan köyde Kızılay, AFAD ve sivil toplum örgütlerince yemek, gıda ve erzak dağıtımı yapıldı.

Yangında kullanılamaz hale gelen evlerin enkazının kaldırılması için iş makineleriyle çalışma başlatıldı.

Bazı vatandaşlar, yanan evlerindeki eşyalarını aradı.

Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, köyde dün başlayan yangının AFAD Başkanlığının koordinesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının müdahalesiyle akşam saatlerinde kontrol altına alındığı anımsatıldı.

Söndürme çalışmalarında vatandaşların can güvenliğinin ön planda tutulduğuna işaret edilerek, tamamen kontrol altına alınan yangının risksiz hale getirilebilmesi için de faaliyetlerin sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, yangın nedeniyle can kaybı ve yaralanmanın olmadığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Olaydan etkilenen vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tüm çalışmalar ivedilikle başlatılmıştır. Yapılan ilk incelemelere göre 35 bina, yaklaşık 60 konut, çok sayıda ahır ve samanlığın tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği, 20'ye yakın büyükbaş hayvanın ise telef olduğu tespit edilmiştir. Yangın sonrası oluşan hasar tespit, enkaz kaldırma, ekonomik-sosyal destek, enerji, haberleşme gibi birçok çalışmaya vakit kaybetmeden başlanmıştır."

Öte yandan, Yusufeli ilçe merkezinde bulunan İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu'nun, Vali Yılmaz Doruk başkanlığında bir araya gelerek yapılacak çalışmaları maddeler halinde kararlaştırdığı da bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu

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