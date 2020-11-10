Artvin Valiliği 10 Kasım töreninde erken çalan siren nedeniyle inceleme başlattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Artvin Valiliği 10 Kasım töreninde erken çalan siren nedeniyle inceleme başlattı

10.11.2020 14:37 | Son Güncelleme: 10.11.2020 14:43
Artvin Valiliği 10 Kasım töreninde erken çalan siren nedeniyle inceleme başlattı

Artvin Valiliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılında düzenlenen anma töreninde, sirenlerin erken çalınması nedeniyle ilgililer hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi.

Artvin Valiliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılında düzenlenen anma töreninde, sirenlerin erken çalınması nedeniyle ilgililer hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yılında düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü töreninde, siren tertibatının vaktinden önce çalması ile alakalı olarak Valiliğimiz, konunun sorumluları hakkında gerekli incelemeyi başlatmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

İlgili Haberler

Yeşilyurt'ta 10 Kasım nedeniyle bisiklet turu düzenlendi
Yeşilyurt'ta 10 Kasım nedeniyle bisiklet turu düzenlendi
Karabük Valiliği, İzmir için yardım kampanyası başlattı
Karabük Valiliği, İzmir için yardım kampanyası başlattı
- Artvin'de 97 yaşındaki Erzade nine her 10 kasımda Atatürk'ün huzurunda
- Artvin'de 97 yaşındaki Erzade nine her 10 kasımda Atatürk'ün huzurunda
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Varank Süleyman Soylu
Magazin Özge Özder Cansu Dere Cem Yılmaz Yıldız Tilbe
Spor Falcao Okan Buruk Ozan Tufan Arda Turan Nacer Chadli
Daha Fazla İstifa Karabağ Sosyal Medya Dağlık Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Artvin Valiliği 10 Kasım töreninde erken çalan siren nedeniyle inceleme başlattı - Artvin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 14:49:27. #1.14#
title