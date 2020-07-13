ARTVİN Tünelin çamur dolması sebebiyle Erzurum-Artvin yolu ulaşıma kapandı Tünelin çamur dolması sebebiyle Erzurum-Artvin yolu ulaşıma kapandıARTVİN'in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak sonrası yaşanan heyelan Erzurum- Artvin Devlet karayolu 58'nci kilometresindeki 'Su Kavuşumu -1 Tüneli'ni balçıkla doldurdu.

Tünelin çamur dolması sebebiyle Erzurum-Artvin yolu ulaşıma kapandı

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak sonrası yaşanan heyelan Erzurum- Artvin Devlet karayolu 58'nci kilometresindeki 'Su Kavuşumu -1 Tüneli'ni balçıkla doldurdu. İş makineleri, tüneldeki çamuru temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor

Yusufeli'nde dün etkili olan sağanak sonrası heyelan yaşandı. Dağlardan kopan tonlarca çalmur ve kaya Erzurum-Artvin Devlet karayolu 58'nci kilometresindeki 'Su Kavuşumu -1 Tüneli'ni balçıkla doldurdu. Çamurla kaplanan tünel sebebiyle Erzurum-Artvin karayolu dün saat 20.00'den itibaren ulaşıma kapandı. DSİ, Karayolları ve bölgedeki baraj inşaatında çalışan iş makineleri tünelde biriken tonlarca çamuru temizlik için çalışma başlattı. Tünelden iş makinelerinin çıkardığı balçık ve çamur baraj inşaatına dökülüyor. Karayolunun ulaşıma kapanması sebebiyle bölgede tedbir alan jandarma Artvin tarafına geçişlere izin vermiyor.

Bu arada baraj inşaatında çalışan işçilerin araçları da heyelan sebebiyle çamur altında kaldı. Balçıkla dolu olan araçlarını temizlemeye çalışan işçiler, araçlarının artık kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Kaynak: DHA