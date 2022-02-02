Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği, bordo-mavili taraftarın bayrak isteğini yerine getirdi

MURGUL, ARTVİN (AA) - Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği, Murgul ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki bedensel engelli Metin Merttürk'ü ziyaret ederek, Trabzonspor bayrağı ve çeşitli hediyeler verdi.

Trabzonspor taraftarı olan Merttürk'ün bir süre önce sosyal medya hesabından, Trabzonspor bayrağı isteğini paylaşması üzerine Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği harekete geçti.

Dernek üyeleri, evinde ziyaret ettikleri Mertürk'e Trabzonspor bayrağı ile çeşitli hediyeler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Merttürk, 1,5 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olduğunu, zorlu geçen çocukluğunun ardından hayata Trabzonspor aşkıyla tutunduğunu söyledi.

Trabzonspor'u çok sevdiğini, birçok maçını statta izlediğini belirten Merttürk, "Trabzonspor'un bugüne kadar bir tek maçını kaçırmadım. Hepsini ya televizyondan ya da statta izledim. Trabzonspor'u izlemek bana çok büyük keyif veriyor. Ben bir Karadenizliyim, Artvinliyim. Trabzonspor kazanınca çok mutlu olurum, kaybedince çok üzülüyorum." dedi.

Merttürk, bu sene şampiyon olacaklarına yürekten inandığını vurgulayarak, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu yönetiminde güzel bir kadro kuruldu. Abdullah Avcı hocamızı çok seviyor ve ona sonsuz güveniyoruz. Taraftarımız stadı doldurarak takımımıza büyük destek veriyor. Bu sene eze eze şampiyon olacağız. Bu sene o sene diyoruz. Müzemize yeni bir şampiyonluk kupası daha kazandıracağız inşallah." diye konuştu.

En büyük hayalinin başta Bakasetas olmak üzere Ahmet Ağaoğlu ve Abdullah Avcı ile tanışmak olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Bakasetas hayranıyım. Onu çok seviyor ve futboluna saygı duyuyorum. Attığı birbirinden güzel gollerle takımımızı şampiyonluğa taşıyor. Trabzon'da bir maçı izleyip Bakasetas'la tanışıp imzalı formasını almak istiyorum. Bu hayalim gerçekleşirse dünyanın en mutlu insanı ben olurum. Bu konuda Trabzonspor yönetiminden yardım istiyorum."

Ziyaretin sonunda Mertürk, kendisine hediye edilen Trabzonspor bayrağını, evinin penceresine astı.