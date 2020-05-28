ARTVİN TIR'ın üzerinde sınırı kaçak geçerken yakalandı TIR'ın üzerinde sınırı kaçak geçerken yakalandıKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında yaya geçişine kapatılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda, TIR'ın üzerindeki rüzgarlık bölmesine saklanarak kaçak yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan B.Ç. (39), yakalandı.

TIR'ın üzerinde sınırı kaçak geçerken yakalandı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında yaya geçişine kapatılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda, TIR'ın üzerindeki rüzgarlık bölmesine saklanarak kaçak yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan B.Ç. (39), yakalandı.

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Sahasına gelen ve standart depo mazot kontrol noktasında bulunan, M.K.?nin idaresindeki 81 ABC 477 plakalı TIR'da, kamera sistemlerinin rutin saha kontrolü sırasında aracın çekici ile rüzgarlık kısmına gizlenmiş bir şahıs tespit edildi. Ekiplerce gizlendiği yerden çıkartılan kişinin B.Ç. olduğu belirlendi. Şüpheli hakkında Pasaport Kanununa Muhalefet ve Göçmen Kaçakçılığı suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA