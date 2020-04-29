ARTVİN Tilkiyi elleriyle besledi
Tilkiyi elleriyle beslediARTVİN'de Rıza Şimşek (58), evinin önüne gelen tilkiyi elleriyle besledi.
29.04.2020 17:25 | Son Güncelleme: 29.04.2020 17:28
Tilkiyi elleriyle besledi
ARTVİN'de Rıza Şimşek (58), evinin önüne gelen tilkiyi elleriyle besledi.
Artvin'in merkeze bağlı Dere Mahallesi'nde Rıza Şimşek, evinin önüne gelen tilkiyi fark etti. Tilkiye yiyecek veren Şimşek sürekli eve gelip giden hayvanı bir süre sonra elleriyle beslemeye başladı. Tilki belirli aralıkla evin yakınına gelerek besleniyor, ardından ormanda gözden kayboluyor.
Kaynak: DHA