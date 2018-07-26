Artvin Ticaret ve Sanayi Odasından Vali Doğanay'a Ziyaret

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt ile yönetim kurulu üyeleri, "Yılın Valiliği" ödülüne layık görülen Artvin Valiliğini ziyaret ederek, Vali Ömer Doğanay ile bir araya geldi.

Vali Doğanay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İlimizin ekonomik, ticari ve eğitim alanları başta olmak üzere her alanda gelişmesi ve kalkınması için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sosyal sorumluluk projelerine çok önem veriyoruz. Bütün çalışmalarımızı vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya ve yaşam kalitelerini artırmaya çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Valiliğin kapısının tüm vatandaşlara sonuna kadar açık olduğunu belirten Doğanay, "Özellikle engelli, yaşlı, hasta, yardıma muhtaç ve dar gelirli vatandaşlarımız başta olmak üzere bütün vatandaşlarımıza devletimizin ve hükümetimizin şefkatini, merhametini ve sıcak elini hissettirmeye çalışıyoruz. Valiliğimizin kapısı bütün vatandaşlarımıza sonuna kadar açıktır." diye konuştu.

Kurt ise, Artvin'in ekonomisi başta olmak üzere ter türlü gelişmesine ve tanıtıma katkı yapmak amacıyla görev yaptıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Oda olarak geçtiğimiz günlerde İzmir'de düzenlenen törenle yılın valiliğine layık görülen ilimizin çalışkan ve özverili Valisi Sayın Ömer Doğanay'ı değerli çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz. Artvin olarak gurur ve onur duyduk. Ayrıca yılın ilçesi seçilen Şavşat'ımızı da gönülden tebrik ediyoruz. Sivil toplum kuruluşu olarak bizler ve valiliğimiz, birlikte daha da çok çalışarak ilimizin her alanda büyümesine katkı sunmanın gayreti içerinde olmalıyız."

Yaşayan Şehirler Platformu ile Dokuz Eylül Üniversitesinin bu yıl ikincisini düzenlediği "Şehir Ödülleri Türkiye 2018", İzmir'de 19 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen törenle Artvin Valiliği "Yılın Valiliği", Şavşat ilçesi ise "Yılın İlçesi" ödülüne layık görülmüştü.