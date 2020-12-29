Artvin Ticaret ve Sanayi Odasından "Tabletin Benden" kampanyasına destek

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası (ARTSO), uzaktan eğitim sürecine katkıda sunmak amacıyla okullarca belirlenen öğrencilere ulaştırılmak üzere 85 tablet bilgisayar desteğinde bulundu.

Bağışlanan tablet bilgisayarlar, ARTSO Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt tarafından İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar'a imzalanan protokolle takdim edildi.

Teslim töreninde konuşan Kurt, pandemi sürecinde uzaktan eğitim çalışmalarının sürdürülmesi adına verilen her desteğin öğrencilerin yetişmesinde büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, "Bu desteği en anlamlı destek olarak görüyoruz çünkü eğitime yatırım yapmak kadar güzel bir şey yok. İlimizde yaşayan öğrencilerimize hayırlı olsun." dedi.

Milli Eğitim Müdürü ise Artvin Ticaret ve Sanayi Odası'na desteklerinden dolayı teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Ülkemizin geleceği çocuklarımızın nitelikli eğitim alarak yetişmesi açısından bakıldığında eğitim tüm toplumun sorumluluğudur. Bu anlamda Artvin olarak çok şanslıyız çünkü eğitim camiası olarak çocuklarımız için attığımız her adımda büyük bir duyarlılıkla bizleri destekleyen kurum, kuruluş ve vatandaşlarımızı yanımızda görüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu