Artvin Ticaret ve Sanayi Odasından "Tabletin Benden" kampanyasına destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Artvin Ticaret ve Sanayi Odasından "Tabletin Benden" kampanyasına destek

29.12.2020 15:19 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:22
Artvin Ticaret ve Sanayi Odasından

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası (ARTSO), uzaktan eğitim sürecine katkıda sunmak amacıyla okullarca belirlenen öğrencilere ulaştırılmak üzere 85 tablet bilgisayar desteğinde bulundu.

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası (ARTSO), uzaktan eğitim sürecine katkıda sunmak amacıyla okullarca belirlenen öğrencilere ulaştırılmak üzere 85 tablet bilgisayar desteğinde bulundu.

Bağışlanan tablet bilgisayarlar, ARTSO Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt tarafından İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar'a imzalanan protokolle takdim edildi.

Teslim töreninde konuşan Kurt, pandemi sürecinde uzaktan eğitim çalışmalarının sürdürülmesi adına verilen her desteğin öğrencilerin yetişmesinde büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, "Bu desteği en anlamlı destek olarak görüyoruz çünkü eğitime yatırım yapmak kadar güzel bir şey yok. İlimizde yaşayan öğrencilerimize hayırlı olsun." dedi.

Milli Eğitim Müdürü ise Artvin Ticaret ve Sanayi Odası'na desteklerinden dolayı teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Ülkemizin geleceği çocuklarımızın nitelikli eğitim alarak yetişmesi açısından bakıldığında eğitim tüm toplumun sorumluluğudur. Bu anlamda Artvin olarak çok şanslıyız çünkü eğitim camiası olarak çocuklarımız için attığımız her adımda büyük bir duyarlılıkla bizleri destekleyen kurum, kuruluş ve vatandaşlarımızı yanımızda görüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Cahit Özkan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Berk Oktay Hülya Avşar Merve Dizdar Oktay Kaynarca
Spor Erol Bulut Fatih Terim Fırat Aydınus Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Rusya Beşiktaş Sivasspor İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Artvin Ticaret ve Sanayi Odasından "Tabletin Benden" kampanyasına destek | Haberler Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 15:28:40. #1.15#
title