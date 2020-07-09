Artvin'teki yangınların sebebi ahşap evler ve yetersiz elektrik tesisatı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Artvin'teki yangınların sebebi ahşap evler ve yetersiz elektrik tesisatı

Artvin'de son yıllarda artan köy yangınlarının sebebi açıklandı.

Artvin'teki yangınların sebebi ahşap evler ve yetersiz elektrik tesisatı
09.07.2020 10:21 | Son Güncelleme: 09.07.2020 10:25

Artvin'de son yıllarda artan köy yangınlarının sebebi açıklandı. 36 yıllık itfaiyeci Artvin İtfaiye müdürü Hamdi Çetin, bu yıl 33 yangın meydana geldiğini ifade ederek, köylerde bulunan evlerin ahşap olması ve etrafında ihtiyaç için kullanılan ocak ve yetersiz elektrik tesisatlarından kaynaklı olduğunu ifade etti.

Artvin'de son bir yıl içersin de irili ufaklı 33 yangın meydana geldi. Bunlardan 19'u ev yangını olmakla beraber, bu yangınlarda çok sayıda evin yandığı belirlendi. Son olarak Yusufeli Dokumacılar köyü Sahlep mahallesinde bulunan 35 ev yanarak kül oldu.

Artan yangınlarla ilgili, Artvin İtfaiye Müdürü Hamdi Çetin açıklama yaptı. 36 yıllık itfaiyeci Çetin, bu yıl içerisinde şuana kadar irili ufaklı 33 yangına müdahale ettiklerini ifade etti. Bunlardan 19 tanesi ev yangını, diğerleri ise araç, orman ve çalılık yangını olduğunu ifade eden Çetin Şunları söyledi,"Köyde, yaylada yaşayanlar ekmekleri yada başka yiyecek ihtiyaçlarını yapmak için evlerinin kapısına ocak koyup ateş yakıyorlar. Bazen bu ateşleri söndürmeyi unutuyorlar, yada bir şey olmaz diye bırakıyorlar. Buda rüzgarın etkisiyle alevlenip, ahşap olan evlerin yanmasına neden oluyor.

İkinci bir konu ise elektik konusu. Yaylalara giden elektriği ilk önce vatandaş aydınlatmak için, ince kablolar kullandı. Daha sonra oraya buzdolabını taşıdı, televizyonunu taşıdır veya başka elektrikli aletleri taşıdı. Buda uygunsuz yetersiz kablolara bağlandığı zaman, yangınların çıkmasına neden olabiliyor" dedi.

Hidrant sistemleri hakkından köylü bilgilendirilmesi gerekiyor

2000 yılından sonra devlet köylerde içme suyu isale hatlarını yeniledi. Bina dışı sabit boru sitemi dediğimiz hidrant sistemi konulmuş. Fakat vatandaş hidrantın ne demek olduğunu bilmiyor.

Bu sistem denenmemiş, köyde bulunan vatandaşlara bununla ilgili bir eğitim yada bilgi verilmemiş. Bazı köylerde hidrant sisteminin anahtarı yok hortumu bile yok.

Bu sistemin denetimi yapılması lazım. Biz ne kadar erken diğersek gidelim, kaç arabayla gidersek gidelim 10 dakikayı geçti mi ahşap evler kül oluyor" ifadelerine yer verdi. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor' diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı 3. Sayfa
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı Dünya
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek Güncel
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
Dolmabahçe'de hareketli anlar! Şüpheli kadın gözaltına alındı 3. Sayfa
Dolmabahçe'de hareketli anlar! Şüpheli kadın gözaltına alındı
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım Güncel
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı Güncel
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın yürek yakan feryatları
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın yürek yakan feryatları
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi
İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
'Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı' diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 ili paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 ili paylaştı
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunan tarafı Türkiye'yi başka ülkelere şikayet ederek sonuç alamaz
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunan tarafı Türkiye'yi başka ülkelere şikayet ederek sonuç alamaz
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına 'Ayşe' yerine 'DEAŞ' yazdılar
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar
HDP'li vekil Hüda Kaya, Ayasofya'nın müzeden kiliseye dönüştürülmesini istedi
HDP'li vekil Hüda Kaya, Ayasofya'nın müzeden kiliseye dönüştürülmesini istedi
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Fatih Terim, Falcao'yu gelecek sezon kadroda istemiyor
Fatih Terim, Falcao'yu gelecek sezon kadroda istemiyor
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti
Rıdvan Dilmen: Başakşehir yüzde 85 şampiyon
Rıdvan Dilmen: Başakşehir yüzde 85 şampiyon
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yılmaz Tunç Erol Katırcıoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Hadise Seda Sayan Demet Akalın
Spor Rıza Çalımbay Serdar Gürler Henry Onyekuru Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Anne İzmir Temmuz Türk Lirası
Şu an buradasınız: Artvin'teki yangınların sebebi ahşap evler ve yetersiz elektrik tesisatı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 10:36:32. #1.15#
title