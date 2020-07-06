Artvin Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Korona virüs haberlerine açıklama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Artvin Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Korona virüs haberlerine açıklama

Artvin'de bazı yerel ve ulusal basın yayın organlarında ve sosyal platformlarda çıkan "Memurda Koronavirüs Çıkınca Kurum Kapatıldı" ve "Tayinle Gelen Memurda Koronavirüs Çıktı, Kurum Kapatıldı" haberleri ile ilgili olarak Artvin İl Tarım ve Orman Müdürü Dursun Okur, yazılı bir açıklama yayınladı.

Artvin Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Korona virüs haberlerine açıklama
06.07.2020 10:38 | Son Güncelleme: 06.07.2020 10:42

Artvin'de bazı yerel ve ulusal basın yayın organlarında ve sosyal platformlarda çıkan "Memurda Koronavirüs Çıkınca Kurum Kapatıldı" ve "Tayinle Gelen Memurda Koronavirüs Çıktı, Kurum Kapatıldı" haberleri ile ilgili olarak Artvin İl Tarım ve Orman Müdürü Dursun Okur, yazılı bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada "ÖSYM tarafından İl ve İlçe Müdürlüklerimize sözleşmeli personel ataması gerçekleşmiştir. Artvin Valiliği ve Artvin İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonu ile il dışından gelen vatandaşlarımıza yapılan genel tarama kapsamında alınan Covid-19 PCR testleri arasından Şavşat İlçe Müdürlüğümüze atanan 1 (bir) personelimizde Covid-19 pozitif çıkmış olup, Pandemi kurulu kararı ile gereken tedbirler alınmış ve tedavisine başlanmıştır. Haberde geçen Şavşat İlçe Müdürlüğümüzün geçici olarak kapatıldığı iddiası asılsızdır. Müdürlüğümüz hizmetine devam etmektedir. Bu süreçte vatandaşlarımızın devletimizce alınan ve illerimizde uygulanan kararlara riayet etmesi, maskesiz sokağa çıkılmaması, genel temizliğe ve sosyal mesafeye riayet edilmesi hususlarına dikkat edilmesi gerekmektedir" denildi. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi Haber
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı Haber
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Boyu bir insan eli kadar olan örümcek vatandaşları tedirgin ediyor Haber
Boyu bir insan eli kadar olan örümcek vatandaşları tedirgin ediyor
Bursa'da iki ailenin çöp tartışması taşlı sopalı kavgaya döndü Haber
Bursa'da iki ailenin çöp tartışması taşlı sopalı kavgaya döndü
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla Haber
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu Haber
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Dokuzuncu kattan kendisini boşluğa bırakan vatandaş hayatını kaybetti
Dokuzuncu kattan kendisini boşluğa bırakan vatandaş hayatını kaybetti
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı
Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı
65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi
65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli
Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli
Eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü
Eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz sevgili şiddeti! Karnından ve baldırından yaraladı
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz sevgili şiddeti! Karnından ve baldırından yaraladı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
Aysun Koç yorumluyor: 6-12 Temmuz haftasında burcunuz size ne söylüyor?
Aysun Koç yorumluyor: 6-12 Temmuz haftasında burcunuz size ne söylüyor?
ABD'de 'Black Panther' isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Dev maç sonrası Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler: Başkan olursam hepsini lağvederim
Dev maç sonrası Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler: Başkan olursam hepsini lağvederim
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Yaşar Güler Berat Albayrak Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Ebru Gündeş Mabel Matiz Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Gökhan Töre Bülent Uygun Henry Onyekuru Malcolm Thomas
Daha Fazla Bakan Düğün Twitter Trabzonspor
Şu an buradasınız: Artvin Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Korona virüs haberlerine açıklama - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 10:46:43. #1.14#
title