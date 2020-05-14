ARTVİN Su altında kalacak Yusufeli'nde ağaçlar yeni yerleşim yerine taşınıyor
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ARTVİN Su altında kalacak Yusufeli'nde ağaçlar yeni yerleşim yerine taşınıyor

Su altında kalacak Yusufeli'nde ağaçlar yeni yerleşim yerine taşınıyorARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı nedeniyle ilçe merkezi su altında kalacak.

ARTVİN Su altında kalacak Yusufeli'nde ağaçlar yeni yerleşim yerine taşınıyor
14.05.2020 09:09 | Son Güncelleme: 14.05.2020 09:12

Su altında kalacak Yusufeli'nde ağaçlar yeni yerleşim yerine taşınıyor

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı nedeniyle ilçe merkezi su altında kalacak. 7'nci kez taşınacak ilçede bulunan asırlık ağaçlar da sökülerek yeni yerleşim yerine dikilmeye başlandı.

Yusufeli ilçesinde yapımı süren ve tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı, ilçeyi sular altında bırakacak. İlçe merkezi ile 4 köydeki yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ile 9 bin 430 dönüm tarım arazisi sulara gömülecek. 150 yıllık tarihinde 6 kez değiştirilen ilçe merkezi, 1950'den sonra bir kez daha değişecek. İlçe merkezinin Yansıtıcılar mevkiinde kurulacak yeni yerleşim yerine taşınması için başlatılan çalışmalar sürüyor. İlçeden sökülen ağaçlar da yeri yerleşim yerine taşınmaya başlandı. Şu ana kadar bin dolayında ağacın taşındığı yeni yerleşim yerindeki 150 hektarlık alana toplamda 100 bin ağacın dikilmesi planlanıyor.

'YEMYEŞİL BİR YUSUFELİ OLACAK'

Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, yeni yerleşim yerinde çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek ağaçların korunması için de çalışmalar yapıldığını söyledi. Özdemir, "Yeni yerleşim yerine 100 bin ağaç dikmeyi hedefliyoruz. Yusufeli, sular altında kaldığında o bölgedeki ağaçlar da sular altında kalacak. Bunun olmaması için kıymetli ağaçlarımızı büyük bir itinayla söküp, yeni yerleşim yerine dikmeye başladık. Yeni yerleşim yerini yeşillendirmek için mücadele ediyoruz. Yusufeli, yeni yerine taşındığı zaman yemyeşil bir Yusufeli olacak. Şu ana kadar yeni yerleşim bölgesine bin ağaç dikimi yapıldı. Bu bin ağacın hepsi de Yusufeli'nden söküldü. Artık bahar geldi ve ağaçlar da yemyeşil oldu, demek ki yeni yerleşim yerinde de toprağımız bereketli. Diktiğimiz ağaçların hepsi tutmuş durumda, bu da bizi ayrıca sevindirdi? dedi.

Yeni yerleşim yerinde görevli inşaat mühendisi Sercan Kaya ise yeni ilçenin devlet eliyle yeşillendirildiğini belirterek, "Yusufeli zaten yeşildi, şimdi çok daha güzel olacak? diye konuştu.

ARTVİN Su altında kalacak Yusufeli'nde ağaçlar yeni yerleşim yerine taşınıyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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