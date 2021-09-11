ARTVİN SEYİTLER KÖYÜ YERALTI BARAJINDA SU TUTULDU

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Artvin ilinde yapılan yatırımlarla Çoruh Nehrine altın gerdanlıklar takmaya, karayolları ve köy yollarını yeniden inşa etmeye, tarihi eserleri korunmaya, enerji ve telefon hatlarını yenilemeye, derelerdeki taşkın riskini azaltmaya, gölet ve sulama işleri yapmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye devam ediyor. Seyitler Köyü Yeraltı Barajı Tamamlanarak Su Tutulmaya BaşlandıTarım ve Orman Bakanlığımızca 2023 yılına kadar tamamlanacak 150 Yeraltı Barajı ve YAS Suni Besleme Projesi kapsamında, DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünce inşa edilmekte olan Artvin Merkez Seyitler Köyü Yeraltı Barajı ve Sulaması İnşaatı tamamlandı. Artvin Merkez Seyitler Köyü Yeraltı Barajında çalışmalar tamamlanarak, su depolanmaya başlanılmıştır. Depolanacak su ile 650 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır.

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