ARTVİN Sel ve heyelanın vurduğu Artvin'de, karayolu ulaşıma açıldı
Sel ve heyelanın vurduğu Artvin'de, karayolu ulaşıma açıldıSel ve heyelanın vurduğu Artvin'de, hasar tespit çalışması (2)KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDIArtvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle kapanan Artvin- Erzurum karayolu, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.
14.07.2020 09:19 | Son Güncelleme: 14.07.2020 09:46
Sel ve heyelanın vurduğu Artvin'de, karayolu ulaşıma açıldı
Sel ve heyelanın vurduğu Artvin'de, hasar tespit çalışması (2)
KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDI
Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle kapanan Artvin- Erzurum karayolu, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı. Heyelan sonucu balçıkla dolan Su Kavuşumu-1 Tüneli'nin de temizlendiği bölgede ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başladı.
Kaynak: DHA