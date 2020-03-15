ARTVİN Sarp Sınır Kapısı yolcu geçişlerine kapatıldı Sarp Sınır Kapısı yolcu geçişlerine kapatıldıTÜRKİYE'nin Gürcistan üzerinden Kafkaslara açılan Sarp Sınır Kapısı, 'koronavirüs' tedbirleri kapsamında saat 17: 00 itibariyle karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatıldı.

Sarp Sınır Kapısı yolcu geçişlerine kapatıldı

TÜRKİYE'nin Gürcistan üzerinden Kafkaslara açılan Sarp Sınır Kapısı, 'koronavirüs' tedbirleri kapsamında saat 17: 00 itibariyle karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatıldı.

İçişleri Bakanlığı, Türkiye ve Gürcistan'ın Sarp Sınır Kapısı'nı 'koronavirüs' tedbirleri kapsamında karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatma kararı aldı. Kapının karşılıklı olarak yolcu girişine kapatılmadan önce her iki ülke vatandaşları ülkelerine döndü. Türkiye'ye giriş yapan vatandaşlar, termal kameralarla taramadan geçirildi. Karar, bugün saat 17: 00 itibariyle yürürlüğe girdi. Sarp Sınır Kapısı'nda yük taşımacılığına ise herhangi kısıtlama getirilmedi. TIR sürücüleri karşılıklı olarak kapıdan geçiş yapmaya devam etti.

AZERBAYCAN VATANDAŞLARI KAPIDA KALDI

Bu arada Türkiye'den çıkarak Gürcistan üzerinden Azerbaycan'a geçmek için Sarp Sınır Kapısı'na gelen Azeri vatandaşları kapıda kaldı. Gürcistan'ın Azerbaycan sınır kapısını kapatması nedeniyle bu ülke vatandaşları Gürcistan'a alınmadı. Azerbaycan vatandaşları Türk sınırında beklemeye başladı. Ülkelerine gitmek istediklerini söyleyen Azeriler, kendilerine yardımcı olunmasını istedi.

Kaynak: DHA