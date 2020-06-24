ARTVİN Sarp Sınıp Kapısı'nda, 60 bin liralık kaçak yüz dolgu maddesi ele geçirildi
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ARTVİN Sarp Sınıp Kapısı'nda, 60 bin liralık kaçak yüz dolgu maddesi ele geçirildi

Sarp Sınıp Kapısı'nda, 60 bin liralık kaçak yüz dolgu maddesi ele geçirildiARTVİN'in Sarp Sınıp Kapısı'ndan yurda yasa dışı yollardan sokulduğu belirlenen ve piyasa değeri 60 bin lira olan yüz için dolgu maddesi ele geçirildi.

24.06.2020 16:33 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:40

Sarp Sınıp Kapısı'nda, 60 bin liralık kaçak yüz dolgu maddesi ele geçirildi

ARTVİN'in Sarp Sınıp Kapısı'ndan yurda yasa dışı yollardan sokulduğu belirlenen ve piyasa değeri 60 bin lira olan yüz için dolgu maddesi ele geçirildi.

Artvin Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan A.Y. yönetimindeki TIR'da arama yaptı. Şüphe üzerine X-ray cihazına yönlendirilen TIR'ın çekici kabininin içinde bulunan yatağın altında gümrük kaçağı 100 kozmetik ürünü ele geçirildi. Yüz dolgu işleminde kullanıldığı tespit edilen malzemelere el koyulurken, A.Y. hakkında ise Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Yüz dolgu maddesinin gümrüklenmiş değerinin ise yaklaşık 60 bin lira olduğu belirtildi.

ARTVİN Sarp Sınıp Kapısı'nda, 60 bin liralık kaçak yüz dolgu maddesi ele geçirildi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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