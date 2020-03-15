ARTVİN-Otomobilin çarptığı köpek, tedaviye alındı
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ARTVİN-Otomobilin çarptığı köpek, tedaviye alındı

Otomobilin çarptığı köpek, tedaviye alındıARTVİN'in Yusufeli ilçesinde otomobilin çarptığı köpek, tedaviye alındı.

15.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:35
ARTVİN-Otomobilin çarptığı köpek, tedaviye alındı

Otomobilin çarptığı köpek, tedaviye alındı

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde otomobilin çarptığı köpek, tedaviye alındı.

Yusufeli ilçesinde otomobilin çarptığı sokak köpeği yaralandı. Yaralı köpek, Yusufeli Belediyesi'ne bağlı ekiplerce veteriner hekim Ömer Faruk Yavuz'un kliniğine getirildi. Ayaklarında kırık tespit edilen köpek, tedaviye alındı. Veteriner Hekim Yavuz, 'Kaza sonucu ayakları kırılmıştı. Belediyeye bağlı ekipler, duyarlı davrandı ve bize getirdi. İlk müdahalesi yapıldı, tedavisi devam edecek. Umarım iyileşir, bunun için elimizden geleni yapacağız' dedi.

ARTVİN-Otomobilin çarptığı köpek, tedaviye alındı

Kaynak: DHA

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ARTVİN-Otomobilin çarptığı köpek, tedaviye alındı

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