Artvin Milli Eğitim Müdürü Acar'dan Sosyal Bilimler Lisesine ziyaret
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Artvin Milli Eğitim Müdürü Acar'dan Sosyal Bilimler Lisesine ziyaret

Artvin Milli Eğitim Müdürü Acar'dan Sosyal Bilimler Lisesine ziyaret
Anadolu Ajansı / Yusuf Okur - Haberler | Güncel

Artvin Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, Sosyal Bilimler Lisesini ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Artvin Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, Sosyal Bilimler Lisesini ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Okul yöneticilerinden yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Acar, ardından yüz yüze eğitim yapılan 12. sınıfları ziyaret etti.

Acar, öğrencilerle sohbet ederek yaklaşan üniversite sınavları öncesi tavsiyelerde bulundu.

Acar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bir süre yüz yüze eğitime ara verileceğini anımsatarak, 17 Mayıs 2021 sonrasında yüz yüze eğitime başlayabilmek için tam kapanma sürecinde belirlenen salgın ile mücadele kurallarına sıkı sıkıya uymak gerektiğini söyledi.

Uzaktan eğitim sürecinin verimli şekilde yürütülerek avantaja çevrilebileceğini belirten Acar, zaman ve ders çalışma yöntemleri hakkında bilgiler paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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