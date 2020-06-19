Artvin Milli Eğitim Müdürü Acar'dan, 15 Temmuz şehidinin kabrine ve ailesine ziyaret Artvin Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, 15 Temmuz şehidi Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın kabrini ve ailesini ziyaret etti.

Artvin Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, 15 Temmuz şehidi Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın kabrini ve ailesini ziyaret etti.

Acar, beraberindekilerle ilk olarak şehit Acar'ın Yusufeli ilçesine bağlı Küplüce köyündeki kabrini ziyaret etti.

Acar, burada Kur'an-ı Kerim okunması ve duanın ardından şehidin aynı mahallede yaşayan ailesi ile görüştü.

Şehidin kişisel eşyaları, fotoğrafları ve hayatından kesitlerin yer aldığı müzeyi de ziyaret eden Acar, şehidin babası Nebi Acar'a Türk bayrağı takdim etti.

Acar'a ziyaretleri sırasında İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erol Murtezaoğlu, Yusufeli Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Alp ve Halitpaşa Ortaokulu Müdürü Muhammet Ezberci eşlik etti.

Kaynak: AA