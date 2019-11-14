Artvin merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu
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Artvin merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Artvin merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

14.11.2019 18:06 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:06
Artvin merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu

merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nin Artvin Çoruh Üniversitesi akademik yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik operasyon yapıldı.

Artvin ile Bursa, Trabzon ve Manisa'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 7 kişi yakalandı.

Soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA
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