Artvin Kültür Sanat Ustaları'ndan Vali Doruk'a ziyaret
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Artvin Kültür Sanat Ustaları'ndan Vali Doruk'a ziyaret

03.02.2021 11:53 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:56
Artvin Kültür Sanat Ustaları'ndan Vali Doruk'a ziyaret

Artvin Kültür Sanat Ustaları (AKSU) üyeleri, Vali Yılmaz Doruk'u ziyaret etti.

Artvin Kültür Sanat Ustaları (AKSU) üyeleri, Vali Yılmaz Doruk'u ziyaret etti.

AKSU üyesi Okay Köse, ziyarette Vali Doruk'a, Ersin Yeni'nin kaleme aldığı "Avazanat" adlı romanı hediye etti.

Köse, platform üyesi 24 şairin "Her Ay Bir Şaire Bir Kitap" sloganıyla hazırladıkları kitap günü projelerinin ilk eserinin "Avazanat" olduğunu söyledi.

Artvin'in kültürünü ve doğal güzelliklerini kaleme aldıklarını belirten Köse, "Her ay bir üyemizin eserini kitaplaştırarak, şehrimizin tanıtımına ve kültürümüzün nesilden nesle aktarılmasına katkı sağlayacağız." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Vali Doruk ise AKSU üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu

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