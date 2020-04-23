ARTVİN-Kar altındaki Kaçkar Yaylası'nda Türk bayrağı açarak 23 Nisan'ı kutladılar Kar altındaki Kaçkar Yaylası'nda Türk bayrağı açarak 23 Nisan'ı kutladılarARTVİN, (DHA) 'Yusufeli Dağcılık Kulübü Başkanı Emin Bülbül ve Beden Eğitim Öğretmeni Ünal Genç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı karlar altındaki 3 bin rakımlı Kaçkar Yaylası'na çıkıp Türk bayrağı açarak kutladı.

Kar altındaki Kaçkar Yaylası'nda Türk bayrağı açarak 23 Nisan'ı kutladılar

ARTVİN, (DHA) 'Yusufeli Dağcılık Kulübü Başkanı Emin Bülbül ve Beden Eğitim Öğretmeni Ünal Genç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı karlar altındaki 3 bin rakımlı Kaçkar Yaylası'na çıkıp Türk bayrağı açarak kutladı. İki genç karın üzerine '23 Nisan Çocuk Bayramı Kutlu Olsun' yazdı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yaşayan Yusufeli Dağcılık Kulübü Başkanı Emin Bülbül ve Beden Eğitim Öğretmeni Ünal Genç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için Kobak Köyüne bağlı karlar altındaki 3 bin rakımlık Kaçkar Yaylası'na çıktı. Karın üzerine '23 Nisan Çocuk Bayramı Kutlu Olsun' yazıp İstiklal Marşı okuyan Bülbül ve Genç, aynı zamanda Türk bayrağı da açtı.

'TÜRK BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRDIK'

Bugünün çok anlamlı olduğunu söyleyen Yusufeli Dağcılık Kulübü Başkanı Emin Bülbül, 'Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Tüm dünya koronavirüs nedeniyle zor günler geçiriyor. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ve tüm bakanlarımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı ülkemiz koronavirüsü atlatacak. Sağlık çalışanları, polis ve askerlere ve doğuda vatanı uğruna canlarını feda eden şehitlerimiz anısına Türk bayrağımızı burada dalgalandırdık' dedi.

Kaynak: DHA