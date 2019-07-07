ARTVİN Kafası plastik şişe kapağına sıkışan kirpi kurtarıldı

Kafası plastik şişe kapağına sıkışan kirpi kurtarıldı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde kafası plastik şişe kapağına sıkışan kirpi, çiftçi tarafından kurtarıldı.

Yusufeli ilçesine bağlı Erenköy'de çiftçi Gültekin ile eşi Gülay ve kızı Ebru Akseniz, tarlayı suladıkları sırada kafası plastik şişe kapağına sıkışan kirpiyi fark etti. Hareket edemeyen kirpinin başındaki plastiği makasla kesen Gültekin Akseniz, hayvanı kurtardı. Hareket eden kirpi, doğal yaşamına döndü.

Kaynak: DHA