ARTVİN İtfaiye araç parkında direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı İtfaiye araç parkında direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandıARTVİN'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil itfaiye araç parkı içerisindeki direğe çarptı.

İtfaiye araç parkında direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

ARTVİN'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil itfaiye araç parkı içerisindeki direğe çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaralanan sürücü hastanede tedaviye alındı.

Kaza, öğle saatlerinde Miralay Şükrü Bey Caddesi'nde meydana geldi. Rıdvan Beyaz'ın (39) kullandığı 16 FE 383 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, Artvin Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün bulunduğu binanın bitişiğindeki kapalı araç parkına girdi. Kazada, itfaiye araç parkındaki direğe çarparak duran otomobilin sürücüsü yaralandı. İtfaiye ekiplerinin otomobilden çıkartarak ilk müdahaleyi yaptığı Beyaz, sağlık ekiplerince Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Beyaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza anı ise itfaiye müdürlüğüne ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif rampa yolda yokuş aşağıya seyir halinde olan otomobilin, aniden kapalı itfaiye araç parkına girdiği görülüyor.

Kaynak: DHA