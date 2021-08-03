Artvin'in Yusufeli ilçesindeki yangın kontrol altına alındı
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Artvin'in Yusufeli ilçesindeki yangın kontrol altına alındı

Artvin'in Yusufeli ilçesindeki yangın kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Yusuf Okur - Haberler | Güncel

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli ilçesinde meydana gelen yangında 20 evin kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yusufeli ilçesinde meydana gelen yangında 20 evin kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Vali Doruk, AA muhabirine, ilçenin Yüncüler köyüne bağlı Dabget Mahallesi'nde öğlen saatlerinde bir evde yangın çıktığını belirtti.

Kısa sürede büyüyen yangının çevredeki evlere sıçradığını vurgulayan Doruk, "Çıkan yangında yaklaşık 20 ev kullanılamaz hale geldi. Can kaybı ve yaralanan olmadı." dedi.

Doruk, yangının Orman İşletme Müdürlüğü, belediye, jandarma ve köy halkının müdahalesiyle kontrol altına alındığını ifade ederek, "Soğutma çalışmaları devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle yangının tekrar yayılma ihtimali olduğu için ekiplerimiz teyakkuz halindeler." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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