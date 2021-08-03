Artvin'in Yusufeli ilçesi Yüncüler köyündeki yangın kontrol altına alındı
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Artvin'in Yusufeli ilçesi Yüncüler köyündeki yangın kontrol altına alındı

Artvin'in Yusufeli ilçesi Yüncüler köyündeki yangın kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Artvin'in Yusufeli ilçesi Yüncüler köyünde öğle saatlerinde çıkan yangın yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, çıkan yangında 33 ev ile 5 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Artvin'in Yusufeli ilçesi Yüncüler köyünde öğle saatlerinde çıkan yangın yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, çıkan yangında 33 ev ile 5 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yüncüler köyü Tabgit mahallesinde bugün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın ve sıcak havanın etkisi ile kısa sürede büyüyen yangın mahalledeki ahşap evlerin tamamını sararken, kısa sürede büyüyen yangın mahallenin tamamını sardı. Yusufeli Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, AFAD, jandarma, Orman İşletme Şefliği ekiplerinin ve köylülerin müdahale ettiği yangın yaklaşık 5 saatlik bir çalışmanın ardından mahallenin yanındaki rmanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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