Artvin'in Yusufeli ilçesi Yaylalar köyünde yangın Artvin'in Yusufeli ilçesi Yaylalar köyünde yangın Yangında 7 ev kullanılamaz hale geldi Artvin'in Yusufeli ilçesi Yaylalar köyünde gece çıkan yangında 7 ahşap yandı.

Artvin'in Yusufeli ilçesi Yaylalar köyünde yangın

Yangında 7 ev kullanılamaz hale geldi

ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesi Yaylalar köyünde gece çıkan yangında 7 ahşap yandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yaylalar köyü Adatepe mahallesinde ahşap bir evde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki evlere sıçradı. Yangına Yusufeli Belediyesi ve Orman İşletme Şefliği ekipleri müdahale ederken, 7 ev yangında hasar görerek kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA