Artvin'in Ortaköy köyünde vatandaşlar çaresizlik içinde evlerinin yanmasını izledi
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Artvin'in Ortaköy köyünde vatandaşlar çaresizlik içinde evlerinin yanmasını izledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Artvin'in Ortaköy köyünde vatandaşlar çaresizlik içinde evlerinin yanmasını izledi

Artvin merkeze bağlı Ortaköy köyü çıkan yangında 4 ev yanarak kül oldu.

Artvin merkeze bağlı Ortaköy köyü çıkan yangında 4 ev yanarak kül oldu. Evi yanan vatandaşlar büyük üzüntü ve duygu dolu anlar yaşarken, yangında evi yanan Bircan Sağlam isimli kadın, evinin yanmasını bahçede oturup izlemekten başka ellerinden bir şey gelmediğini söyledi.

Artvin'in merkeze bağlı Ortaköy köyünde bugün akşam saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında 4 ev ile samanlık ve ahırlar kullanılamaz hale geldi. Kontrol altına alınan yangında İtfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışması sürerken, yangında evi yanan köylülerden Bircan Sağlam, "Evde oturuyorduk, sesler duyduk. Dışarı çıktık ev yanmaya başlamış. Baya alev almış biz evde oturuyorken, sonra bizi çıkarttılar. İlk suyla kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmaya çalıştılar. Biz evden çıkınca zaten alevler her yeri sardı. Bahçede oturup evimizin yanmasını izledik. Herkes bağırıyor yangın var herkes evlerinden çıksın diye, daha sonra ahırdaki inekleri, tavukları hayvanlar çıkarttılar. İnsanlar güvenli noktaya çekildi, daha sonra ekipler geldi yangına müdahale etti" dedi.

Yangın sonrası köyde yaşayan vatandaşlar ekiplere yardım ederek yangına müdahale etti. Bazı vatandaşlar ellerinde aldıkları kovalarla su doldurarak yanın söndürmeye çalıştı. - ARTVİN

Artvin'in Ortaköy köyünde vatandaşlar çaresizlik içinde evlerinin yanmasını izledi
Artvin'in Ortaköy köyünde vatandaşlar çaresizlik içinde evlerinin yanmasını izledi
Artvin'in Ortaköy köyünde vatandaşlar çaresizlik içinde evlerinin yanmasını izledi
Artvin'in Ortaköy köyünde vatandaşlar çaresizlik içinde evlerinin yanmasını izledi
Artvin'in Ortaköy köyünde vatandaşlar çaresizlik içinde evlerinin yanmasını izledi
Artvin'in Ortaköy köyünde vatandaşlar çaresizlik içinde evlerinin yanmasını izledi
Artvin'in Ortaköy köyünde vatandaşlar çaresizlik içinde evlerinin yanmasını izledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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