Artvin'in ihtişamlı şelalelerinden Mençuna ziyaretçilerini büyülüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Artvin'in ihtişamlı şelalelerinden Mençuna ziyaretçilerini büyülüyor

Artvin'in ihtişamlı şelalelerinden Mençuna ziyaretçilerini büyülüyor
Anadolu Ajansı / Yusuf Okur - Haberler | Kültür Sanat

Artvin'in Arhavi ilçesinde önemli turizm destinasyonlarından biri olan Mençuna Şelalesi, ihtişamlı görüntüsü ve çevresindeki zengin bitki örtüsüyle turistleri ağırlıyor.

Artvin'in Arhavi ilçesinde önemli turizm destinasyonlarından biri olan Mençuna Şelalesi, ihtişamlı görüntüsü ve çevresindeki zengin bitki örtüsüyle turistleri ağırlıyor.

İlçe merkezine 28 kilometre uzaktaki Kamilet Vadisi'nde 92 metre yükseklikten dökülen Mençuna Şelalesi, doğal yapısı ve manzarasıyla doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Mençuna Şelalesi, dereler üzerindeki kesme taşlardan yapılmış tarihi köprüleri ve yağmur ormanlarındaki gibi zengin ve gür bitki örtüsüyle kaplı doğal güzellikleri bir arada barındıran Kamilet Vadisi'nin en dikkati çeken yerleri arasında bulunuyor.

Her yıl binlerce turisti ağırlayan şelaleye, sık ağaçlarla çevrili 1 kilometre uzunluğundaki yaklaşık 10 dakikalık yürüyüş yolundan ulaşılıyor.

Bölgede, Arhavi Kaymakamlığı ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının yürüttüğü Mençuna Şelalesi Yürüyüş Yolu Projesi kısa süre önce tamamlandı.

İlçelerden Yusufeli'ndeki Ciro, Borçka'daki Maral, Hopa'daki Güneşli ve Balıklı şelalelerine oranla ulaşımın daha kolay olduğu Mençuna, bu özelliğiyle bölgede çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.

Tur şirketiyle İstanbul'dan gelerek şelaleyi gezen Murat Pokoy, AA muhabirine, Doğu Karadeniz turu kapsamında 5 gündür bölgede olduğunu söyledi.

Mençuna'nın gezip gördüğü şelalelerin en güzellerinden olduğunu vurgulayan Pokoy, "Yürüyüş yolu beni biraz yordu. Kan ter içinde kaldım ama beni burada müthiş bir şelale ve doğa karşıladı. Efsane bir şelale. Benim ikinci gelişim, yine geleceğim." dedi.

Buse Pokoy da İstanbul'dan geldiğini ifade ederek, "Uzun zamandır Karadeniz turu yapmak istiyordum. Yol yoruyor ama üşenmeyin ve şelaleyi görün. Gerçekten görülmeye değer. Bu kadar yüksekten akan bir şelale daha önce görmemiştim. Çok etkilendim. Biraz zaman geçtikten sonra tekrar gelmeyi planlıyorum." diye konuştu.

Nuran Vatan ise İstanbul'dan eşiyle Karadeniz turu kapsamında Mençuna'ya geldiğini, şelale ve bölgeyi çok beğendiğini belirtti.

Yürüyüş yolunun yokuş olması nedeniyle yorulduğunu anlatan Vatan, "Dönmeyi düşündüm ama buraya geldiğimde gördüğüm manzara her şeye değdi. Müthiş bir şelale. Buraların hep 'saklı cennet' diye adlandırıldığını duydum, gelip gördüm ki gerçekten saklı cennet. Müthiş bir doğa. Herkese tavsiye diyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Angela Merkel Boris Johnson Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Hande Erçel Tuğba Coşkun Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Yiğit Şardan Merih Demiral Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Artvin'in ihtişamlı şelalelerinden Mençuna ziyaretçilerini büyülüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 12:19:55. #1.15#

title