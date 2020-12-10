Artvin'in Hopa ilçesindeki heyelan korkuttu
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Artvin'in Hopa ilçesindeki heyelan korkuttu

10.12.2020 15:17 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:22
Artvin'in Hopa ilçesindeki heyelan korkuttu

Artvin'in Hopa ilçesinde mahalle yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapanırken, heyelanda yoldan geçmekte olan bir kamyonet zarar gördü.

Artvin'in Hopa ilçesinde mahalle yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapanırken, heyelanda yoldan geçmekte olan bir kamyonet zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Artvin'in Hopa ilçesi Bucak mahallesinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Bölgenin coğrafi yapısından kaynaklı yaşanan heyelanda, can kaybı yaşanmazken bir araç hasar gördü.

Heyelan nedeniyle mahalle yolu araç trafiğine kapanırken, ekiplerin yoğun çalışmasının ardından araç trafik yeniden açıldı. - ARTVİN

Artvin'in Hopa ilçesindeki heyelan korkuttu
Artvin'in Hopa ilçesindeki heyelan korkuttu
Artvin'in Hopa ilçesindeki heyelan korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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