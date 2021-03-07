Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlandı
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Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlandı

07.03.2021 12:01 | Son Güncelleme: 07.03.2021 12:01
Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlandı

Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü törenle kutlandı.

Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü törenle kutlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle az sayıda katılımcı ile gerçekleştirilen kutlamalar, Halitpaşa Meydanı'ndan Milli İrade Meydanı'na kadar süren kortej yürüyüşüyle başladı.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende, kentin düşman işgalinden kurtuluşu temsili olarak canlandırıldı.

Törene yöreye özgü halk oyunları kıyafetiyle katılan Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, yaptığı konuşmada, Artvin'in Osmanlı- Rus savaşı sonrasında yaşadığı 43 yıllık esaretten kurtulup vatan topraklarına katılmasının 100'üncü yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Kovid-19 salgını nedeniyle kutlamaların az sayıda kişiyle gerçekleştirilmesinin burukluğunu yaşadığını belirten Elçin, "Yeşil Artvin'imizin bir asırlık düşman işgalinden kurtuluş gününde hemşerilerimizle birlikte olamamanın üzüntüsü içerisindeyim." dedi.

Elçin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitleri rahmetle andı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu törende, Artvin Halk Eğitim Merkezi öğrencilerince halk oyunları gösterisi sunuldu.

Resmi geçitle sona eren törene, Vali Yılmaz Doruk, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin Garnizon Komutanı Piyade Albay Şükrü Şenduran, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Bilgin, İl Emniyet Müdür Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç, diğer ilgililer ve davetliler katıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

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