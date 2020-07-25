Artvin'in doğal güzellikleri "Çoruh Ekoturizm" projesiyle turizme kazandırılacak Artvin'de, içerisinde bisiklet yolu, ahşap köprüler, çeşmeler ve seyir teraslarının yer aldığı 52 kilometrelik Türkiye'nin uzun ekoturizm yolu hayata geçiriliyor.

Artvin'de, içerisinde bisiklet yolu, ahşap köprüler, çeşmeler ve seyir teraslarının yer aldığı 52 kilometrelik Türkiye'nin uzun ekoturizm yolu hayata geçiriliyor.

Artvin'deki doğal yapıyı bozmadan ekoturizm alanlarını belirleyerek hazırlanan "Artvin Çoruh ekoturizim projesi" Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hayata geçiriliyor. Projenin yapılacağı alanı gecen Artvin Valisi Yılmaz Doruk incelemede bulundu.

Artvin Orman Bölge müdürlüğü tarafından, kentteki ekoturizm alanlarını belirleme ve doğal yapısını bozmadan vatandaşların hizmetine sunma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Artvin Çoruh Ekoturizm Yönetim Planı' Genel Müdürlüğünce onaylanırken, Artvin Valiliği'nin destekleriyle proje ile ilgili çalışmalar başladı.

Proje kapsamında yapılan yürüyüş yolunda yaklaşık 5 kilo metre yürüyerek Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya'dan bilgi alan Vali Doruk, projenin en kısa sürede tamamlanarak doğal güzelliklerin turizme kazandırılması için talimat verdi.

Burada açıklamalarda bulunan Vali Doruk, 52 kilometrelik güzergahın Türkiye'nin en uzun eko turizm yollarından birisi olduğunu ifade etti. Doruk, bu güzergahın şelaleleri, zengin bitki ve faunası, derin vadileri ve berrak sularıyla doğa severler için olağan üstü güzellikler sunacağını ifade etti. Artvin'in büyüleyici doğasının tahrip etmeden turizme kazandırmak için bu projeyi çok önemsediklerini belirten Doruk, "Güzergah boyunca yapılacak, yürüyüş yolu, ahşap köprüler, korkuluklar, çeşme, oturma bankları, masalar, kamelyalar, seyir terasları, ağaç, bitki ve hayvan tanıtım tabelaları ile yerli ve yabancı turistlere büyüleyici bir parkur sunmayı arzuluyoruz. Türkiye'nin en uzun ekoturizm yollarından biri olacak bu güzergahın Artvin'de hayata geçirilecek olması ilimizin turizmine değer katacaktır. İlimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Vali Doruk daha sonra Orman Bölge Müdürlüğüne ait biyolojik mücadele laboratuvarını gezerek burada zararlı böcekle mücadele kapsamından üretilen faydalı böcekler hakkında yetkililerden bilgi aldı. - ARTVİN

Kaynak: İHA