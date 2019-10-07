Artvin'in Borçka ilçesinde şiddetli yağış

07.10.2019 00:34

Artvin'in Borçka ilçesinde bugün etkili olan şiddetli yağış sonrası derenin taşması sonucu evlerinden çıkamayan 3 kişilik aile, bulundukları yerden AFAD ve AKUT ekiplerince kurtarıldı.



İlçeye bağlı Yeniyol Mahallesi'nde, geçtiğimiz 28 Eylül günü şiddetli yağışın ardından derenin taşması sonucu evlerinden çıkamayan aile bir hafta arayla ikinci kez evlerinde mahsur kaldı. Mehmet Kasımoğlu, eşi Meliha Kasımoğlu ve kaynanası Huriye Yıldız olmak üzere 3 kişilik aile, evlerinin giriş bölümü su ve çamurla dolması sonucu mahsur kaldılar. AFAD ve AKUT ekipleri aileyi bulunduğu yerden kurtarırken, Mehmet Kasımoğlu'nun solunum yetmezliği çeken kaynanası Huriye Yıldız sedye yardımıyla ambulansa taşındı.



Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan yaptığı açıklamada,"Yağış sonrası yine aynı bölgede yıkılan duvarından taşan dere su baskınına neden oldu. AFAD ve AKUT ekipleri evlerinde mahsur kalan aileleri kurtarıldı. Şükür kimseye bir şey olmadı, Kasımoğlu ailesine geçmiş olsun diyorum" dedi. - ARTVİN

Kaynak: İHA