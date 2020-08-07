Artvin'in Arsiyan Yaylası sükunet arayan doğaseverleri ağırlıyor Artvin'in "sakin şehir" unvanlı ilçesi Şavşat'a bağlı Arsiyan Yaylası, doğal güzellikleriyle özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sükunet arayan doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Artvin'in "sakin şehir" unvanlı ilçesi Şavşat'a bağlı Arsiyan Yaylası, doğal güzellikleriyle özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sükunet arayan doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

İtalya'nın Milano şehrinde düzenlenen Citta Slow 2015 Genel Kurulunda "sakin şehir" unvanı aldıktan sonra dikkatleri üzerine çeken Şavşat, gölleri, ahşap mimarisi, milli parkları ve tarihi eserlerinin yanı sıra yaylalarıyla da ilgi görüyor.

Gürcistan sınırında, 2 bin 600 ile 3 bin 500 metre rakımda yer alan bölge, dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen doğası, yörede efsanelere konu olmuş gölleriyle söz konusu yaylaların başında geliyor.

Tüm dünya gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi nedeniyle şehrin kalabalığından uzaklaşıp sükunet bulmak isteyen doğaseverler, Arsiyan'ı tercih ediyor.

Her birinin ayrı bir efsanesi olan Boğa Gölü, Kız Gölü, Yüzen Adalar Gölü başta olmak üzere irili ufaklı 20 gölün yer aldığı yayla, buz gibi berrak suları, bol oksijeni, zengin ve endemik flora çeşitliliğiyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

İstanbul'dan gelerek Arsiyan Yaylası'nda kamp kuran Emrah Özcan, AA muhabirine, Şavşat'ın alternatif turizm noktasında doğaseverler için mükemmel bir şehir olduğunu söyledi.

Aslen Şavşatlı olmasına rağmen İstanbul'da yaşadığını belirten Özcan, pandemi sürecinde memleketine gelerek burada kalabalıktan uzak, doğayla iç içe tatil yaptığını anlattı.

Özcan, dağcılıkla da yakından ilgilendiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Arsiyan Yaylası yürüyüş ve dağ tırmanışı için çok ideal parkurlara sahip. Doğa sporları için muazzam bir yer. Çok sayıda doğal gölümüz var. Bu göllerin yanında kamp kurup piknik yapabilir ya da zirvelere tırmanış gerçekleştirebilirsiniz. Flora açısından çok zengin bir bölge. Burası cennet içindeki bir dağ adeta. Pandemiden yorulup huzur, sakinlik arayan herkesi buraya davet ediyorum. Yöre halkı da buraya gelen turistleri yerli yabancı demeden bağrına basıyor."

Arsiyan Yaylası'nın "Genciyan" adı verilen zirvesine tırmandığını dile getiren Özcan, "Buradan hem Gürcistan tarafını hem de Arsiyan Yaylası'nı kuş bakışı görebiliyorsunuz. Büyüleyici bir manzarası var. Dağın eteklerinde halen erimemiş kar kütleleri var. Bu güzellikleri herkesin yaşamasını isterim." dedi.

"Arsiyan çok özel bir bölge"

Arkadaşlarıyla günübirlik Arsiyan Yaylası'na gelen Murat Kösa ise Şavşat'ın her köşesiyle bir cennet olduğunu belirterek, Arsiyan Yaylası'nın da çok sayıda gölüyle bu cennetin bir parçası olduğunu vurguladı.

Kösa, Arsiyan'ın çok özel bir bölge olduğunu ifade ederek, "Yaz mevsimin en sıcak günlerini yaşamamıza rağmen dağlarda halen kar görmek mümkün. Burası 3 bin rakımda binbir çeşit çiçeğin olduğu, çok sayıda gölün olduğu berrak suların olduğu bir coğrafya." dedi.

Bedirhan Akın da pandemi nedeniyle tatil için il dışına çıkmadıklarını kaydederek, "Biz de tatillerimizi Artvin'in doğal cenneti yerlerinde geçiriyoruz. Arsiyan Yaylası'na ilk defa geldim. Çok güzel bir coğrafya, hayran kaldık." ifadesini kullandı.

Bölgede turistlere rehberlik yapan Barış Demir de Şavşat yaylalarının sıcaktan kaçıp doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler için çok değerli olduğunu söyledi.

Bahar, yaz ve sonbahar aylarında çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırladıklarını belirten Demir, şunları kaydetti:

"Arsiyan Yaylası farklı şeyler görmek isteyenler için gölleri, zengin bitki örtüsü, trekking parkurları, kamp alanları ve yöre halkının yaşantısıyla ideal bir coğrafya. Arsiyan'a gelen ziyaretçilerimiz, yol güzergahındaki Balık Gölü ve tarihi Tibet Kilisesi'ni gezme şansına da sahip."

Kaynak: AA