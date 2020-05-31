ARTVİN İlk karantina uygulanan Borçka'da yeni vakalar görüldü, filyasyona başlandı İlk karantina uygulanan Borçka'da yeni vakalar görüldü, filyasyona başlandı (2)'VİRÜS KAPAN HASTALARIMIZ TABURCU OLDU'Artvin'in Borçka ilçesi Belediye Başkanı Ercan Orhon, ilçede yeni vakaların görülmesiyle başlatılan karantina işlemlerine ilişkin konuştu.

İlk karantina uygulanan Borçka'da yeni vakalar görüldü, filyasyona başlandı (2)

'VİRÜS KAPAN HASTALARIMIZ TABURCU OLDU'

Artvin'in Borçka ilçesi Belediye Başkanı Ercan Orhon, ilçede yeni vakaların görülmesiyle başlatılan karantina işlemlerine ilişkin konuştu. Virüsün, kent dışından cenaze için ilçeye gelen bir kişiden 5 kişiye bulaştığını ve 67 kişinin de karantinada olduğunu anlatan Başkan Orhon, "Yaklaşık 1 ay önce cenaze olmuştu. İlçemize cenazeyle gelen bir kişi tarafından virüs bulaşı oldu ve 5 kişiye bulaştı. Dün itibarıyla virüs kapan hastalarımız hastaneden taburcu olup, evlerine gönderildi. 14 günlük karantina süreçleri başladı. Ayrıca 67 kişide karantina altına alındı. Onların da karantina süreleri birkaç gün sonra sona erecek. Bununla birlikte Borçka'nın eski günlerine kavuşacağını düşünüyoruz. Artvin'e ilk giriş yeri olan Arhavi'de, gelen vatandaşlar burada kontrol ve takipleri sağlanıyor. Karantinada kalması gerekenlerin gerek telefonla aranarak gerekse evlerine gidilerek takipleri sağlanıyor. Dışarıdan gelen gurbetçilerimize buradan seslenmek istiyorum; burası tabii ki kendi memleketleri ama olağan üstü bir durum var. Bir hastalık, bir virüs meselesi var. Bu açıdan 14 günlük süreye dikkat ederlerse herhangi bir problem yaşanmayacaktır" dedi.

Kaynak: DHA