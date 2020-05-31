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ARTVİN İlk karantina uygulanan Borçka'da yeni vakalar görüldü, filyasyona başlandı

İlk karantina uygulanan Borçka'da yeni vakalar görüldü, filyasyona başlandıTÜRKİYE'de koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 15 gün boyunca karantinaya alınan ilk ilçe Artvin Borçka'da, kent dışından cenaze için gelen aile ve yakınlarında koronavirüs tespit edildi.

31.05.2020 12:39 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:49

İlk karantina uygulanan Borçka'da yeni vakalar görüldü, filyasyona başlandı

TÜRKİYE'de koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 15 gün boyunca karantinaya alınan ilk ilçe Artvin Borçka'da, kent dışından cenaze için gelen aile ve yakınlarında koronavirüs tespit edildi. Yapılan filyasyon taramasıyla 60'tan fazla kişi de Covid-19 şüphesiyle karantinaya alındı.

Artvin Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında, Borçka ilçesi ve Aralık köyü, 2 Nisan'da, 15 gün süreyle karantinaya alındı. Gece yarısı başlatılan karantina uygulamasıyla ilçenin giriş ve çıkışları, demir bariyer ve iş makineleri ile kapatıldı. Polis, jandarma ve sağlık ekipleri, ilçeye giriş ve çıkışa izin vermiyor. Karantina uygulamasıyla ilçedeki cadde ve sokaklar, bugün sessizliğe büründü. Karantinadan haberdar olmayanların da ilçeden çıkışlarına izin verilmedi. KARANTİNA KALKTI

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Artvin'in Borçka ilçesi ve ilçeye bağlı Aralık köyünde 15 günlük karantina süresi 17 Nisan'da gece itibariyle sona erdi. Ekipler, demir bariyerlerin bir kısmını kaldırırken, ilçeye giriş çıkışlar ise kontörlü sağlanmaya başladı.

VAKA GÖRÜLDÜ, FİLYASYONA BAŞLANDI

Tükiye'de karantinaya alınan ilk ilçe olan Borçka ilçesinde, karantinanın kalkmasıyla mayıs ayında pozitif vakalar yeniden görülmeye başladı. Yaklaşık 1 ay önce Bursa'dan Borçka'ya cenaze getiren 3 kişide koronavirüs tespit edildi. Yakın temasta bulunan 2 kişinin daha test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine filyasyon taramasına başlatan sağlık ekiplerince, 60 kişi karantina altına alındı.

'TEDBİR ALIYOR, KİMSEYE YAKLAŞMIYORUZ'

İlçe sakinlerinden Yusuf Mert, koronavirüs vakalarının görülmesi ile ilgili "Öyle duyduk, cenaze için gelenlerden dolayı olmuş galiba. Biz de uzun zamandır hastaneye gitmedik, tedbir aldık. 3 aydır Borçka'ya inmemiştik. Birkaç kişi ile birlikte çarşıya indik. Şu anda kimse yok. Vaka var ama tedbir alıyoruz, kimseye yaklaşmıyoruz" dedi.

'TEDBİR ÇOK ÖNEMLİ'

İlçede oturan Oğuz Şentürk de, tedbir almanın son derece önemli olduğunu söyleyerek, "Burada böyle bir şey olduğuna inanmıyorum; dışarıdan gelenler getirdi. İnsanlar evlere kapanıyor ama kendine baktıktan, tedbir aldıktan sonra insanoğluna ne olabilir ki. Tedbir çok önemli" diye konuştu.

'UMARIZ SALGIN BİTER'

Vakaların, kent dışından ilçeye gelenlerden kaynaklı olduğunu anlatan Yılmaz Eryiğit ise, "Burada bayadır vakamız yoktu, dışarıdan gelenler nedeniyle çıktı. Vakalar tespit edildi. Hastanelerde yatıyorlardı. Tüm halk olarak huzursuzluk yaşıyoruz. Evde durmak da zor; insanın psikolojisi bozuluyor. 'Ne olursa olsun' gibi düşüncelere kapılıyoruz. Umarız salgın biter" ifadelerinde bulundu.

ARTVİN İlk karantina uygulanan Borçka'da yeni vakalar görüldü, filyasyona başlandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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