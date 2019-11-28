Artvin İl Özel İdaresi 2020 bütçesi 90 milyon lira

28.11.2019 14:58 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:58

Artvin İl Özel İdaresi 2020 yılı tahmini bütçesi 90 milyon lira olarak belirlendi.

İl Genel Meclis Başkanı Furkan Çakmak başkanlığında meclis toplantı salonunda toplanan il genel meclisi, 90 milyon lira olarak ön görülen İl Özel İdaresi 2020 yılı tahmini bütçesini oy birliğiyle onayladı.



Meclisteki görüşmelerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Çakmak, 2020 yılı bütçesi üzerinde yaklaşık 1 aydır sürdürdükleri yoğun çalışmanın sona erdiğini söyledi.

Çakmak, Artvin İl Özel İdaresi bütçesi görüşmelerinde hem Plan Bütçe Komisyonu hem de siyasi parti gruplarıyla güzel bir çalışma gerçekleştirerek 20'nci birleşimde bütçeyi oy birliğiyle onayladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bütçenin hazırlanmasında başta komisyon başkanı ve üyeleri olmak üzere tüm meclis üyesi arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni yıl bütçemiz, ilimiz için hayırlı uğurlu olsun. 2019 yılı tahmini bütçemiz 75 milyondu. 2020 yılı bütçemizi 15 milyon artırarak 90 milyona çıkardık. İlimiz ve ilçelerimize çok güzel hizmetlerimiz oldu, inşallah aynı şekilde devam eder. Artvin'imize güzel hizmetler yapmak için 21 arkadaşımızla çalışıyoruz."

Çakmak, "Türkiye'deki 51 il özel idaresi arasında borcu olmayan özel idarelerinin başında yer alıyoruz. Borçsuz bir özel idare devraldık, borçsuz şekilde de devam ediyoruz. Bu nedenle geçmişte arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Yatırımlarımız durmuş değil, bütçemiz ölçüsünde yatırımlarımız da devam ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA