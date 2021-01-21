Artvin İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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Artvin İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

21.01.2021 12:19 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:22
Artvin İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Artvin'de kamu yatırımlarının ve kurumlar arası işbirliğine ihtiyaç duyulan konuların görüşüldüğü İl Koordinasyon Kurulu 2021 yılı birinci dönem toplantısı, Vali Yılmaz Doruk başkanlığında gerçekleştirildi.

Artvin'de kamu yatırımlarının ve kurumlar arası işbirliğine ihtiyaç duyulan konuların görüşüldüğü İl Koordinasyon Kurulu 2021 yılı birinci dönem toplantısı, Vali Yılmaz Doruk başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Doruk'un koronavirüs önlemleri kapsamında Valilik'ten video konferans yöntemiyle bağlandığı toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları, daire amirleri ve yatırımcı kurum müdürleri katıldı.

Doruk, 2020 yılında yapılan yatırımları değerlendirerek 2021 yılının hayırlara vesile olmasını diledi.

Doruk, Artvin'de 2020 yılında ulaştırma ve haberleşme sektöründe 138, eğitim sektöründe 28, turizm sektöründe 11, madencilik sektöründe 1, enerji sektöründe 20, tarım sektöründe 47, imalat sektöründe 19, konut sektöründe 4, sağlık sektöründe 6 ve diğer kamu hizmet sektöründe 43 olmak üzere toplam 317 proje ve iş yürütüldüğünü söyledi.

Yürütülen 317 projenin yıllara sari işin toplam tutarının 20 milyar 173 milyon lira olduğunu ve bu projelere bugüne kadar toplam 10 milyar 661 milyon lira harcandığını ifade eden Doruk, "2020 yılı sonu itibarıyla 317 projenin 159'unun tamamlandığı, 104'ünün çalışmalarına devam edildiği, 29 projenin ihale aşamasında olduğu, 20 projeye başlanmadığı ve 5'inin tasfiye edildiği görülmektedir." dedi.

Yatırımcı bölge ve il kuruluşu temsilcilerinin sunumlarıyla devam eden toplantı, koordinasyonu gerektiren konulara ilişkin talep ve önerilerle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu

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