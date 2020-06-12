Artvin İl Jandarma Komutanı Yılmaz'dan, Vali Doruk'a ziyaret Artvin İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz ve beraberindekiler, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 181'inci yıl dönümü kapsamında Vali Yılmaz Doruk'u makamında ziyaret etti.

Artvin İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz ve beraberindekiler, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 181'inci yıl dönümü kapsamında Vali Yılmaz Doruk'u makamında ziyaret etti.

Vali Doruk, burada yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm jandarma teşkilatının gününü kutladı.

Artvin'de jandarmanın sorumluluk bölgesinde en son teknolojik cihazlarla 24 saat boyunca vatandaşlara başarılı bir şekilde hizmet ettiğini vurgulayan Doruk, Jandarma Teşkilatı'nın, Türkiye'nin ve Türk milletinin huzuru ve güveni için büyük bir fedakarlık ve üstün bir görev anlayışıyla çalıştığını ifade etti.

Doruk, Jandarma teşkilatının, sahip olduğu 181 yıllık birikim ve tecrübe çerçevesinde oluşturduğu vizyonla kendisini daima güncellediğini aktararak, şöyle devam etti:

"Jandarma Teşkilatı, kamu düzeninin korunmasında, milletimizin can ve mal güvenliğinin sağlanmasında etkin rol oynamaktadır. Kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde üstlenmiş olduğu tüm görevleri yüksek bir vazife şuuruyla yerine getiren Jandarma Teşkilatı'nın, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da üzerine düşen her görevi layıkıyla yerine getireceğine olan inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, devletimizin en güzide kurumlarından biri olan Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor, görevlerini başarıyla sürdüren teşkilat mensuplarına muvaffakiyetler diliyorum."

Yılmaz da kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı Vali Doruk'a teşekkür ederek, Artvin'de yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kaynak: AA