Artvin İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı
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Artvin İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı

Artvin İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu - Haberler | Güncel

Artvin İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 2021 yılı 2'nci olağan toplantısı Vali Yılmaz Doruk başkanlığında gerçekleştirildi.

Artvin İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 2021 yılı 2'nci olağan toplantısı Vali Yılmaz Doruk başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Çoruh Toplantı Salonunda düzenlenen ve kentteki işgücü istihdamı ve mesleki eğitimin güncel durumunun ve buna yönelik yapılacak projelerin görüşüldüğü toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Cevdet Ertürk sunum gerçekleştirdi.

Toplantıya, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, ilgili daire amirleri ve kurul üyeleri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Sarayoğlu

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